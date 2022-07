Dolceacqua: dopo due anni di stop la programmazione degli eventi estivi della Pro Loco Dusäigöti

Il primo evento domani in piazza Mauro con la 'Sagra dei Fresciöi', ovvero le tipiche frittelle di zucchina, baccalà e mela. La serata sarà accompagnata da diversi artisti con generi differenti, in modo da soddisfare tutti i gusti. Insieme alla musica dw La Premiata Banda, Dj Mumu, Rochette Dj e i Soundpressure, i prodotti della tradizione immersi nel borgo medievale.

Visto il successo della prima edizione, i Dusäigöti hanno deciso di replicare la formula che prevede la presenza di ristoratori della zona per tutti gli eventi successivi, che proporranno menu di qualità adatti a tutti i palati. Quest’anno saranno presenti U Cavetu, Zio Frenk, La fata Consani, La Farmacia e Dolci Tentazioni.

La programmazione prevede, per sabato 6 agosto, il Carnevale estivo in Piazza Mauro. Il tema di quest’anno saranno le 'Serie Tv' e l’evento sarà accompagnato da Studio 54, Disco Amor e Dj Chico Simon. A Ferragosto la festa si sposta in Piazza Garibaldi con la partecipazione di Caravaggio e DJ Nandino.