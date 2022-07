Svastica davanti alla sede della CGIL Imperia, la solidarietà della Cisl "Segnale inquietante"

La CISL Imperia ha espresso piena solidarietà alla CGIL Imperia per l'oltraggio subito la scorsa notte con la comparsa di una svastica sui muri esterni della sua sede provinciale.



"Purtroppo episodi di questo tipo si stanno susseguendo presso le sedi sindacali in Italia e nella nostra Regione, segnali inquietanti di una strisciante avversione verso tutto ciò che persegue la democrazia, la legalità, la condivisione, il rispetto dell'altro e delle diversità, nella consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno" - afferma la Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco.



"Non ci lasceremo intimorire e continueremo ad agire secondo i valori fondanti della Carta Costituzionale ed i principi ispiratori del nostro essere sindacato: libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità, autonomia, democrazia. - aggiunge poi una considerazione - se chi ha disegnato la svastica lo ha fatto consapevolmente questo rappresenta un fatto gravissimo per le minacce sottese; se non aveva coscienza del significato profondo che si cela sotto il segno della croce uncinata ci fa capire quanto sia ancora lungo il cammino della conoscenza e della trasmissione della verità di un periodo storico tragico in cui fascismo e nazismo furono forze nefaste".