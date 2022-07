Sanremo: un altro ubriaco dorme sul bus, conducente costretto a chiamare 118 e forze dell'ordine (Foto)

Continuano i problemi per i conducenti dei bus, soprattutto in queste calde sere d’estate, quando sui mezzi della Riviera Trasporti salgono molte persone, tra cui anche diversi ubriachi.

E, mentre la maggior parte dei passeggeri viaggia ‘regolarmente’ senza biglietto, i conducenti sono spesso costretti a chiedere l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine.

Dopo i fatti che vi abbiamo raccontato lunedì, con il video girato su un bus a Ventimiglia dove un giovane dormiva in totale stato di ubriachezza, ieri sera un autista ha chiamato la forza pubblica per un'altra persona che si era sistemata su un mezzo che sarebbe dovuto partire per una corsa.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e la Polizia. L’uomo è stato fatto scendere e il bus è potuto partire. Una situazione, quella di ieri, che si ripete purtroppo spesso nella nostra provincia.