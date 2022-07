Sanremo: detenuto aggredisce un agente penitenziario e si arrampica sul tetto, la preoccupazione della UilPa

Non si placa la tensione nel penitenziario di Sanremo in Valle Armea. Ieri, intorno alle 14, protagonista è stato un detenuto di 22 anni ristretto nella sezione ‘ex transito’ per i reati di furto, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato delitto.

Il giovane, che dovrà uscire dal carcere nel 2028, apparentemente per futili motivi, ha prima aggredito un poliziotto e poi, non contento, si è arrampicato sul tetto dei passeggi. Provvidenziale e rapido l'intervento della Polizia Penitenziaria, riuscita a convincere il violento detenuto a scendere.

“Il clima nelle nostre carceri – ha detto Fabio Pagani, Segretario Regionale della UilPa Penitenziaria - è ancora più incandescente. Da un lato il Corpo di polizia penitenziaria colpito nell’orgoglio, mortificato e ancor di più demotivato, dall’altra alcune frange della popolazione detenuta animate da sentimenti di rivalsa e convinte anche di poter infrangere impunemente le regole. Questi elementi, di per sé fortemente destabilizzanti, divengono assolutamente pericolosi in un carcere come quello di Sanremo, con ben 230 detenuti presenti (la maggior parte stranieri), che infrangono continuamente le regole. Ben 407 eventi critici (dal 1° gennaio ad oggi)”.

“Al momento – prosegue Pagani – i detenuti restano impuniti e soprattutto l’Amministrazione Penitenziaria non sembra capace nemmeno di trasferire nell’immediato quelli che mettono in atto tali gravi comportamenti. È di tutta evidenza, però, che il Governo, la Ministra Cartabia e il Sottosegretario Sisto non abbiano molto tempo per le teorizzazioni accademiche e servano immediati interventi concreti. Lo avevamo detto in tempi non sospetti e lo ripetiamo adesso che non ha certo le sembianze di un vaticinio: per le carceri servono misure immediate e concrete. Si aprano immediatamente i tavoli tematici annunciati dalla Ministra Cartabia, ma soprattutto - conclude Pagani - si dispongano gli interventi a portata di mano assegnando, subito, un Direttore e un Comandante della polizia penitenziaria in ogni carcere. Ai poliziotti di Sanremo il plauso e tutta la nostra gratitudine per aver impedito, con il loro coraggio, conseguenze molto più gravi”.