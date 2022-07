Sanremo: è morta la nota imprenditrice matuziana Ada Maria Baggioli, oggi pomeriggio i funerali

Sabato scorso è mancata all’affetto dei suoi cari Ada Maria Baggioli, nota commerciante sanremese che, insieme ai suoi fratelli era titolare dell’attività ‘Seterie di Bellagio Fratelli Baggioli’ in via Matteotti, a fianco dell’Ariston.

Il triste annuncio è stato dato dai componenti della famiglia Baggioli, con un ultimo saluto durante una cerimonia riservata e ristretta, oggi pomeriggio alla Chiesa degli Angeli.

La Famiglia Baggioli ringrazia il personale della Residenza Julia - Gruppo Orpea e, in particolare, la Direttrice Federica Cozza per il supporto, la gentilezza e la professionalità, che di concerto con la Dott.ssa Rita Rebaudo, hanno dimostrato in questo ultimo periodo.

Alla famiglia Baggioli vanno le condoglianze della redazione di Sanremo News.