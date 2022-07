Imperia: lavori 'gonfiati' al cimitero di Oneglia, nuovi guai per Speranza e sospeso il geometra comunale Marino Masi

Nuova misura cautelare per Vincenzo Speranza, titolare dell’impresa di costruzioni Edilcantieri SRL, per frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Ulteriori sviluppi nella vicenda che, da qualche mese, ha visto il sistema degli affidamenti dei lavori pubblici nella provincia di Imperia sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

Per Speranza sono stati disposti gli arresti domiciliari ma c’è anche la sospensione dall'esercizio della funzione pubblica al geometra del comune di Imperia, Marino Masi. La misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura della Repubblica è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

L’attività scaturisce dagli sviluppi dell’indagine che ha portato, tra l’altro, all’arresto in flagranza di Speranza per il reato di corruzione. Le indagini hanno permesso di documentare come l’imprenditore e il geometra comunale si sarebbero accordati per dissimulare la reale entità di lavori di manutenzione affidati dal comune di Imperia alla Edilcantieri presso il cimitero di Oneglia, eseguiti nel dicembre del 2021.



Un intervento da poche migliaia di euro ma la cui realizzazione di opere è risultata per un corrispettivo oltre 25.000 euro. Il geometra, inoltre, secondo quanto emerso, avrebbe ricevuto da Speranza, quale illecita remunerazione per aver attestato falsamente il corretto adempimento dei citati lavori, materiali e l’installazione d’impianti presso un’abitazione di sua proprietà. Mentre i Carabinieri continuano ad acquisire ulteriore documentazione, si definisce dunque un nuovo passo in avanti nell'inchiesta che la Procura della Repubblica sta conducendo su quel "sistema" di affidamenti di lavori pubblici, snodatosi in spregio al principio della trasparenza e dell’efficienza dell’azione amministrativa.