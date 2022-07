Tari e casa disabitata: devi pagare?

Se possiedi un immobile da affittare, ma che al momento è libero, ti sarai chiesto quali spese dovrai sostenere per il suo mantenimento, nell’attesa che venga preso in affitto.



Una casa, seppur disabitata, fa reddito e, di conseguenza, è soggetta a tasse.



Una tassa in particolare, però, crea spesso confusione in casi come questo: la Tari.



La Tari, o tassa sui rifiuti, si paga quando un contribuente possiede o detiene a qualsiasi titolo dei locali o delle aree suscettibili di produrre dei rifiuti urbani.



Ma nel caso di un immobile disabitato, devi pagare comunque la spazzatura?



L’idea di dover pagare al Comune un tributo per l’immondizia che non si produce può sembrare ridicolo e privo di senso.



Tuttavia, il problema risiede nel dimostrare che davvero in quel locale non risiede anima viva nel corso dell’anno.



In quel caso, e solo in quello, potrai pretendere l’esenzione dal versamento della Tari.



Ma come dimostrare che la casa sia davvero disabitata?



Certo è che non basta non rispondere al campanello se qualcuno suona alla porta.



Per "immobile inoccupato" si intende un’abitazione priva di utenze e di arredi essenziali per potervi risiedere.



Nel caso in cui tu abbia una seconda casa priva di inquilini, ma comunque con le utenze attive, dovrai pagare la Tari.



Questo perché le condizioni della casa sono favorevoli all’occupazione della stessa e, quindi, scatta la presunzione semplice che l’immobile non sia sfitto.



Nel caso in cui, invece, hai ereditato o acquistato una casa ma devi ancora ristrutturarla o sistemarla e le utenze non sono ancora allacciate, sarai esente dal pagamento della Tari.



