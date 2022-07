SoloAffitti Pay: la cassaforte per la tua rendita

SoloAffittiPAY è un servizio rivoluzionario e oggi voglio svelarti ogni dettaglio di questa straordinaria opportunità.



SoloAffittiPAY è esclusivo e senza precedenti, pensato per mettere al sicuro la rendita del tuo immobile.



Come ti abbiamo già detto, il fastidioso fenomeno della morosità è sempre più frequente, fino a coinvolgere il 50% dei proprietari di immobili.



Ma facciamo un rapido calcolo, per capire meglio di cosa stiamo parlando.



Mettiamo che per il tuo immobile tu abbia previsto 500€ di canone mensile e che la tua intenzione sia quella di tenerlo a reddito per i prossimi 10 anni.



Quello che ti aspetti di incassare è una rendita lorda di 60.000€, giusto?



Matematicamente è corretto; ma nella realtà questo sarebbe possibile solo se trovassi un inquilino che rimane all’interno del tuo immobile per i prossimi 10 anni, pagando sempre il canone per tutti i 120 mesi di locazione.



I dati ci dicono che questa eventualità è piuttosto improbabile.



Un inquilino mediamente rimane all’interno dell’immobile per circa 2 anni, quindi nei prossimi 10 anni sei destinato a cambiare circa 5 inquilini, perdendo in media 2 mensilità di affitto fra un inquilino e l’altro, vale a dire il tempo necessario per riprendere possesso dell’immobile e trovare un nuovo inquilino.



A questo si aggiunge il rischio della morosità.



La media dei canoni non pagati ai proprietari che hanno affittato casa negli ultimi 10 anni è di 9,8 mensilità: ciò vuol dire che dalla tua rendita dovrai sottrarre almeno 4.900€, a cui si aggiungeranno le spese legali per solleciti ed eventuali azioni di sfratto (in media 1.800€ in 10 anni).



Tracciando una linea, alla fine dei giochi ti ritroveresti con una perdita di più di 10.000€.



Più di 1.000€ l’anno.



Senza contare tutto lo stress con cui dovrai fare i conti per sollecitare l’inquilino e interpellare gli avvocati.



Ma non preoccuparti: tutti questi scenari dell’orrore scompaiono grazie al nostro servizio:

SoloAffittiPAY!



Grazie a questo nuovo strumento a tua disposizione, l’inquilino che abiterà il tuo immobile e quello che pagherà il canone non saranno più la stessa persona.



Chi ti farà il bonifico tutti i mesi, sempre il 15, qualsiasi cosa accada?



Saremo noi, SoloAffitti, un’azienda con 25 anni di storia e quasi 8 milioni di euro di patrimonio netto.



Per te cosa vuol dire? Che gli inquilini morosi non saranno più un problema, perché il tuo affitto sarà garantito dal migliore inquilino che potresti mai avere: SoloAffitti.



Inoltre, in caso di morosità saremo noi a farci carico di tutte le procedure per attuare lo sfratto, comprese le spese legali, continuando nel frattempo a pagarti il canone ogni mese, fino al rilascio dell’immobile.



E una volta liberato l’immobile, ci assicureremo di riaffittarlo in tempi da record, minimizzando i mesi di sfitto.



Con SoloAffitti Pay eliminerai quindi del tutto il rischio di perdere la tua rendita, oltre a evitare la scocciatura di ritardi, solleciti e azioni legali.



Vuoi mettere in cassaforte la tua rendita?



Clicca sul link: www.soloaffittipay.it per ricevere maggiori informazioni su SoloAffitti Pay.



Affittare non è mai stato così semplice e sicuro!

