Sanremo: domani sera al Teatro dell'Opera del Casinò Gad Lerner presenta il libro 'Noi Partigiani'

Domani sera alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Gad Lerner parlerà di ‘Noi Partigiani. Memoriale della Resistenza italiana’ (Feltrinelli), volume curato con Laura Gnocchi. Parteciperanno con Marzia Taruffi il Dott. Gustavo Ottolenghi e la Prof.ssa Francesca Rotta Gentile. Ingresso libero.

Un racconto corale di malinconia ma anche di felicità, che riporta alla luce i valori civili fondamentali che oggi dobbiamo difendere. Un grande romanzo collettivo di formazione di un soggetto fragile e inestimabile: la nostra Costituzione democratica.

Gad Lerner è nato a Beirut da una famiglia ebraica. Avvicinatosi al giornalismo grazie all’esperienza di ‘Lotta Continua’, ha collaborato a ‘Radio Popolare’ prima di entrare nella redazione de L’Espresso. Nei primi anni ’90 inizia la sua esperienza televisiva realizzando per la Raitre di Guglielmi due trasmissioni dedicate alla questione settentrionale: Profondo Nord e Milano, Italia. Chiamato da Ezio Mauro a La Stampa come vicedirettore nel 1993, collaborerà successivamente come inviato e editorialista con il Corriere della sera e in seguito con Repubblica.

Di nuovo alla Rai con due edizioni di Pinocchio, nel 2000 viene nominato direttore del Tg1 ma pochi mesi dopo rassegna le dimissioni. Nel 2001 partecipa alla fondazione di La7. Ne dirige il telegiornale, vara con Giuliano Ferrara la trasmissione Otto e mezzo, ed ha condotto ogni settimana per dieci anni L’Infedele dal 2002 al 2012. Nella primavera del 2013 ha realizzato sempre su La7 Zeta, la commedia del potere, prima di lasciare l’emittente che aveva contribuito a fondare. E’ presidente del comitato editoriale di Laeffe, televisione del Gruppo Feltrinelli. Attualmente scrive per Nigrizia. A novembre 2016 è tornato sugli schermi della Rai come autore e conduttore di Islam – Italia un programma di apprendimento in onda su Rai 3 che racconta la trasformazione vissuta dalla nostra società.

Martedì 19 luglio alle 21, invece, Veronica Pivetti illustrerà ‘Tequila bang bang’ (Mondadori). Letture scelte con Loredana de Flaviis della compagnia ‘Il Teatro dell’Albero’.