Sanremo: mercoledì a Villa Magnolie la presentazione de “Il corpo intelligente”

Mercoledì 13 luglio, alle 18, nell’aula magna di Villa Magnolie a Sanremo si terrà la presentazione del libro: “Il corpo intelligente” di Betty Lo Sciuto, pubblicato da Alpes Italia. L'incontro è organizzato dal Liceo G.D. Cassini che ospiterà l'appuntamento, con la collaborazione del coro Nova Tempora e della libreria La Fenice.



"L'opera di Lo Sciuto è un manuale teorico-pratico per la danza e le altre discipline artistiche del movimento ma non solo, ha molto da insegnare a chiunque desideri muoversi con fluidità, naturalezza ed armonia. - spiegano gli organizzatori - Dal movimento naturale dei bambini, alla consapevolezza del movimento del corpo senza tensioni, blocchi, rigidità degli adulti, il metodo proposto da Betty Lo Sciuto ha implicazioni pedagogiche, psicologiche e filosofiche, riguarda anche la musica, il canto e le neuroscienze, un metodo capace di portare benessere e naturalezza nella vita quotidiana".



"Betty Lo Sciuto è coreografa e regista, autrice di numerosi spettacoli in Italia e all'estero. Dialogheranno con l’Autrice il giornalista Marco Corradi e la soprano Gabriella Costa, direttrice del coro. - ricordano - In questa occasione il coro Nova Tempora allieterà l’incontro con un brano musicale accompagnato al pianoforte".