Rezzo, Comune e Pro Loco varano il programma delle manifestazioni del mese di luglio

Il Comune di Rezzo e la Pro Loco comunicano il programma delle manifestazioni del mese di luglio.



“Cominciamo questo weekend con Sciacareè, l'outdoor organizzato in collaborazione con il Parco delle Alpi Liguri, con escursioni in bici e pedonali. Il weekend dopo abbiamo la Sagra della Trota, finalmente, dopo due anni di stop forzato (invitiamo le persone a prenotarsi). Poi il 23 è in programma un’escursione in collaborazione con la ASD ‘Dai che Spiana’ di Imperia (passeggiata per tutti su percorso della Rete Escursionistica Ligure). Per finire il mese, visite guidate al Castello di Rezzo e al Museo della Pietra di Cenova, con prenotazione".

Per le prenotazioni, il numero a disposizione è 375.6342236