Nel week-end Sciacarée arriva a Rezzo: trekking e MTB, escursioni e cultura

Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri approda domani e domenica a Rezzo, nell’antico feudo dei Marchesi di Clavesana che qui innalzarono il loro imponente castello. Rezzo vanta una storia antica ben identificabile con il magnifico Santuario della Madonna Bambina, custode di uno dei più importanti cicli di affreschi del Ponente Ligure, di Pietro Guido da Ranzo, risalente al XV secolo. Rezzo comprende nel proprio territorio due importanti frazioni: Lavina, con il magnifico ponte medievale che scavalca il torrente Giara e Cènova, dove si trova il Museo “Strade di Pietra”, memoria del lavoro degli scalpellini del XV e XVI secolo. Rezzo è famosa anche per il suo bosco, la faggeta più estesa della Regione Liguria, con oltre 800 ettari di ceduo semplice e ceduo composto, distribuiti fra i 900 e i 1400 metri di altitudine lungo il versante che dal Monte Monega scende ai passi Teglia e Mezzaluna.

Anche per Rezzo il programma degli eventi di Sciacarée è molto intenso, articolato ed affascinante: alle passeggiate turistiche per la visita del borgo si alternano i trekking per il giro dei ponti (uno da Lavina a Lavina, uno da Rezzo a Rezzo), nonché le escursioni culturali alla scoperta del Santuario della Madonna Bambina; al campo scuola MTB con Marco Adorno faranno seguito escursioni in E-Bike per mettere in pratica ciò che si è appreso. Dopo la visita al Giardino incantato di Silvia, la giornata di sabato si chiuderà con la presentazione del volume “111 Luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire” (Emons libri & audiolibri), di Alessandra Chiappori, Stefano Ascheri e con le Escursioni celesti, tra stelle, pianeti e costellazioni.

Domenica invece sarà dedicata all’escursione in alpeggio con pranzo in malga. Passando dal Bosco di Rezzo, a piedi e in bici, il programma prevede Passo Teglia, Sotto di San Lorenzo, Passo della Mezzaluna, il Menhir e le coppelle sacrificali preistoriche. A Rezzo, sempre domenica, in programma altre due escursioni in MTB-EBike con Marco Adorno.

Come sempre, la proposta è estremamente articolata ed è indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma anche a chi vuole passare un week-end o una giornata o anche solo una serata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità.

SABATO 9 LUGLIO

Guida turistica nel borgo di Rezzo.

Ritrovo a Imperia FS ore 9:30.

Descrizione della visita: Visita al centro storico e musei.

Partenza ore 17:00.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Marco Macchi +39 327 082 4866

Ore 09:30

Frazione Lavina

Trekking/Escursione del Giro dei ponti, da Lavina a Lavina.

Durata 2h30.

Evento a pagamento: 12,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Comprende assicurazione. Pagamento sul posto. Minimo 8 persone.

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo.

Consigliato: scarpe comode, cappellino, k-way, acqua.

Ore 10:00

Parco della Pagoda

Campo scuola MTB per bambini e adulti.

Con Marco Adorno Guida MTB. Durata 2 ore.

Evento a pagamento: 10,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 15,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 14:30

Parco della Pagoda

Escursione in MTB/E-Bike

Tour dei ponti livello S1. Con Marco Adorno Guida MTB. Durata 3 ore. Max 10 persone ogni guida, con assistente sempre presente.

Evento a pagamento: 15,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 20,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Dalle ore 15:00 alle 18:00

Frazione Lavina

Piazza Arch. Ricca. Sotto le logge.

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese.

Formaggio d’alpeggio, Olio DOP Riviera Ligure, Vino ormeasco di Pornassio DOC, Vermentino e Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC, Aglio di Vessalico, Zafferano, Miele.

Ore 15:00 + 16:00 + 17:00

Frazione Lavina

Visita al Giardino incantato di Silvia, un angolo di paradiso dove ritrovare la propria pace interiore. Ti aspetta un percorso alla scoperta dell’antica civiltà contadina, tra mura in pietra, viali fioriti, alberi da frutto, verdura fresca e piante aromatiche. La cura minuziosa dei dettagli rende questo luogo speciale, unico, quasi spirituale.

Evento gratuito.

Ore 15:00

Escursione culturale

Visita al Santuario della Madonna Bambina con affreschi di Pietro Guido da Ranzo e opere in pietra degli scalpellini di Cènova del XV secolo e XVI secolo. Visita al Museo "Strade di pietra" a Cènova. Evento a pagamento 5 €. Prenotazione obbligatoria. A cura della Pro Loco, con la collaborazione della Commissione cultura del Comune di Rezzo. Consigliato: scarpe comode, cappellino, acqua.

Ore 16:30

Escursione culturale

Visita al Santuario della Madonna Bambina con affreschi di Pietro Guido da Ranzo e opere in pietra degli scalpellini di Cènova del XV secolo e XVI secolo. Visita al Museo "Strade di pietra" a Cènova. Evento a pagamento 5 €. Prenotazione obbligatoria. A cura della Pro Loco con la collaborazione della Commissione cultura del Comune di Rezzo. Consigliato: scarpe comode, cappellino, acqua.

Ore 16:30

Rezzo

Ponte della Cianca

Trekking/Escursione del Giro dei ponti, da Rezzo a Rezzo.

Durata 2h30.

Evento a pagamento: 12,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Comprende assicurazione. Pagamento sul posto. Minimo 8 persone.

A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo.

Consigliato: scarpe comode, cappellino, k-way, acqua.

Altri punti di interesse da visitare a Rezzo: il borgo antico, il Castello dei Clavesana, la Parrocchiale di S. Martino, con polittico del XVI secolo e fonte battesimale del XV secolo, l'Oratorio di S. Bernardo e la Cappella dell'Ospedale con affreschi di Pietro Guido da Ranzo.

Ore 21:00

Parco della Pagoda

Presentazione del volume “111 Luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire” (Emons libri & audiolibri), di Alessandra Chiappori, Stefano Ascheri. Presenta Milena Arnaldi, giornalista.

Riviera dei fiori: un sogno perpendicolare e assolato che va dal mare fino ai duemila metri. Questa guida racchiude 111 curiosità per scoprire a ogni curva paesi e vallate, microcosmi di storie tra artigianato, ricette, colori pastello, tronchi antichi e saggezza che profuma di sale e di terra.

Evento gratuito.

Ore 22:00

Parco della Pagoda

“Escursioni Celesti” con l’Associazione Stellaria di Perinaldo (Osservazione del cielo e delle stelle). Un originale “viaggio” che dai sentieri del Parco delle Alpi Liguri porterà il pubblico a percorrere i sentieri celesti tra stelle, pianeti e costellazioni, attraverso osservazioni dirette del cielo ad occhio nudo e con telescopi messi a disposizione.

Evento gratuito.

Consigliato: poncho/telo per sdraiarsi sul prato.

DOMENICA 10 LUGLIO

Ore 8:30

Trekking

Escursione all’alpeggio con pranzo in malga, passando nel bosco di Rezzo.

Ritrovo a Rezzo e salita in auto a Passo Teglia. Passeremo nel Bosco di Rezzo (la faggeta più estesa della Liguria) da Passo Teglia (a piedi 2 ore e mezza), poi al Sotto di San Lorenzo e al Passo della Mezzaluna, poi andremo a scoprire il Menhir e le coppelle sacrificali preistoriche. Escursione a pagamento 12,00 €. Prenotazione obbligatoria. Comprende assicurazione. Minimo 8 persone.

Pranzo in malga, menu degustazione della cucina tipica delle malghe. Prenotazione obbligatoria. A pagamento 25 €. Pagamento sul posto.

Consigliato: scarpe da trekking, cappellino, acqua, poncho.

Trekking con Marian Mocanu GAE

Passo Teglia - Monte Monega - Passo Teglia

Ritrovo a Imperia FS ore 7:45.

Durata 4h30. Dislivello 650 mt.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Marian Mocanu +39 347 416 6068

Ore 9:30

Parco della Pagoda

Escursione in MTB/E-Bike

Tour al Passo della Mezzaluna livello S2. Con Marco Adorno Guida MTB. Durata 3 ore. Max 10 persone per guida, con assistente sempre presente.

Evento a pagamento: 15,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 20,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 14:30

Parco della Pagoda

Escursione in MTB/E-Bike

Tour diversi, livello S1. Con Marco Adorno Guida MTB. Durata 3 ore. Max 10 persone per guida, con assistente sempre presente.

Evento a pagamento: 15,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 20,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Sciacarée è un’iniziativa promossa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor” che si svolge dal 25 giugno al 7 agosto a Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, le sette località del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sette località, sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri. Sciacarée è il nome in brigasco della Catena del Saccarello, le più alte montagne della Liguria.

Per ogni località, per ogni week-end – con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Pro Loco, dell’Ente Parco, dei privati – Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di rilassamento, musica, attività per bambini e famiglie, per consentire a chiunque di venire nelle località del Parco a provare le esperienze outdoor. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze che vengono ripetute continuativamente durante l’anno, programmate o su richiesta, che l’escursionista, la famiglia, il turista, può organizzare a proprio piacimento. Il tutto è facilmente raggiungibile dalla costa, le località del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri sono veramente a due passi dal mare.

Il programma di Sciacarée si sviluppa secondo il calendario seguente: