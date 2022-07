Bordighera: domani sera ai giardini Winter il racconto su Claude Monet raccontato dalla seconda moglie

Va in scena domani alle 21, per la rassegna ‘Summer in Winter’, ai giardini omonimi di Bordighera, un brillante Spettacolo teatrale sul soggiorno del grande pittore impressionista Claude Monet, raccontato dalla voce inedita di Alice Hoschedé, sua seconda moglie, che attende ansiosa il ritorno del marito a Giverny, con ben otto figli da accudire.

Con ironia il pubblico sarà condotto in questo originale viaggio artistico e umano alla scoperta degli illustri personaggi che resero unica la città delle palme tra fine ‘800 e inizi ‘900. L’ideazione, la regia e la drammaturgia sono di Fulvia Roggero e Silvia Villa mentre lo spettacolo vede protagonisti: Erika Rotondaro, Fulvia Roggero e Silvia Villa.