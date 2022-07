San Bartolomeo al Mare: tenta di rubare due telefoni in una abitazione, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Imperia hanno arrestato uno straniero responsabile di furto in abitazione. L’uomo si era introdotto in un appartamento di San Bartolomeo al Mare dove, seppur in presenza dei proprietari, ha tentato di sottrarre due telefoni cellulari.

Fortunatamente è stato colto sul fatto dai militari della Sezione Radiomobile in transito. Al processo per direttissima il Giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. Sempre nel dianese, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà scontare 4 mesi di reclusione.