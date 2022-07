Sanremo: stasera in Piazza San Siro, spettacolo del comico di Zelig e Colorado Gianpiero Perone

Stasera Sanremo accoglie Gianpiero Perone, attore comico per anni impegnato in trasmissioni televisive di successo come Zelig, Colorado e Quelli che il calcio. Sarà in piazza San Siro dalle ore 21.15 in occasione dei festeggiamenti patronali della Parrocchia con lo spettacolo ‘Sorridere insieme - il segno di una comunità accogliente’. L'ingresso in piazza è libero e gratuito.

I suoi personaggi colgono abitudini e novità della società contemporanea, facendo sorridere con intelligenza e raffinatezza. E’ stato protagonista di numerose telepromozioni e di alcuni spot pubblicitari di carattere nazionale oltre alle tante apparizioni in film e fiction. Vanta collaborazioni musicali come autore di testi.

Negli anni è stato apprezzato protagonista di eventi della Chiesa Italiana, come le Giornate Mondiali della Gioventù e diversi eventi di accoglienza con il Papa.

Dal 2012 è responsabile artistico del laboratorio ‘LAB 41’ lo storico laboratorio comico del CAB 41 di Torino.