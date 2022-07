Sanremo: giovedì e venerdì ultimi appuntamenti con i concerti a Villa Nobel

Nella prima delle due serate, il 7 luglio, verrà proposto un concerto con: Giacomo Furlanetto al violoncello e Muraad Layousse al pianoforte. "Il Violoncello fra '700 e '800" sarà un intenso viaggio musicale con un programma coinvolgente: Beethoven - Sonata per Violoncello e Pianoforte N.2 Op.5; Schumann - Fantasiestücke, Op. 73; Brahms - Sonata per Violoncello e Pianoforte N.2 Op.99".

Giovedì e venerdì, alle 19, ultimi concerti per la rassegna della Stagione Concertistica Internazionale 2022 che ha animato le serate a villa Nobel di Sanremo. La rassegna organizzata dalla Associazione "Musica a Santa Tecla" e si avvale della p resentazione storica e musicale a cura di Fabio Marra.

La rassegna terminerà l'8 luglio, con il reading concerto "Italo Calvino On" con Madif per Testi e voce e Alessio Cinà al pianoforte. "Un paesaggio sonoro alla ricerca dei sentieri di Italo Calvino - dicono dall'organizzazione - Un doveroso e sentito omaggio ad Italo Calvino e al suo forte legame con Sanremo in un eclettico spettacolo fra letteratura e musica con testi e voce di Madif, accompagnata al pianoforte da Alessio Cinà.