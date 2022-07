Il Bay Club inaugura ‘Noxe’, il nuovo venerdì reggaeton, hip hop & r&b di Sanremo

Dopo il successo dei primi due grandi eventi, il Bay Club di Sanremo inaugura "Noxe" il Venerdì notte più caldo della riviera a partire dall’ 8 Luglio per poi proseguire ogni settimana per tutta l’estate.

La serata sarà in collaborazione con Latin Addict, organizzazione numero uno in Francia che da quasi 10 anni propone uno dei migliori Reggaeton Show in Europa e coopera con i più importanti guest del settore tra cui Daddy Yankee, Chris Brown, Ozuna e Nicky Jam e molti altri.

Un format completamente nuovo nella movida della provincia dal sapore di musica latina, divertimento, sensualità e seduzione. Un’occasione unica per scatenarsi in pista nella più travolgente festa dell’estate sanremese con la migliore musica reggaeton, hip hop e RnB del momento.

Prenderà vita uno show mozzafiato con scenografie, ballerine e live performance che infiammeranno il venerdì del Bay Club. Sarà possibile prenotare un tavolo per ordinare bottiglie, champagne e superalcolici ma anche usufruire del servizio Shisha con la propria compagnia godendosi la serata sotto le stelle.

Inoltre è stata pensata una promozione speciale per la serata: tutti coloro che vorranno partecipare avranno la possibilità di ottenere un drink omaggio e, invitando i propri amici, persino l’ingresso gratuito semplicemente iscrivendosi sul sito www.bayclubsanremo.it nella sezione dedicata all’evento 'Noxe'.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

+39 348 3984066

info@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it