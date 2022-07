Sanremo: strada dissestata in via San Rocco verso le spiagge, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice di Sanremo, Paola, ci ha scritto per segnalare la situazione dell’asfalto sulla strada che porta alle spiagge della Foce da via San Rocco:

“Servirebbe una gettata di cemento per evitare di cadere con gli scooter o per facilitare il passaggio di carrozzine bimbi e disabili. I rischi di farsi male sono molti e, forse, sarebbe stato opportuno intervenire prima della stagione balneare. Con le multe per le macchine che regolarmente sullo stesso tratto di strada posteggiano nonostante il divieto di sosta, si prenderebbero due piccioni con una fava. Viste le tasse che si pagano si dovrebbero garantire strade quantomeno percorribili in sicurezza”.