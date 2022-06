Sanremo e la ‘silver economy’: il Comune valuta la proposta delle suore Francescane dei Sacri Cuori di Caserta per una nuova RSA

Sanremo conferma la propria vocazione ‘silver’ come spesso ha evidenziato il sindaco Alberto Biancheri. La città si presta come meta prediletta per chi vuole investire in servizi per la terza età e di recente la giunta ha aperto le porte alla possibile nascita di una nuova RSA dando l’ok allo schema di convenzione con la congregazione delle suore Francescane dei Sacro Cuore di Caserta.

Il progetto prevede una struttura da 44 posti letto in strada Senatore Ernesto Marsaglia con la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio attualmente esistente. L’atto unilaterale d’obbligo, del 31 maggio scorso prevede che il soggetto attuatore realizzi, a scomputo degli oneri corrispondenti alla quota di interesse dell'operatore, le opere di allargamento di strada Sen. Ernesto Marsaglia, lungo il lato a confine con proprietà limitatamente al tratto in curva, per una lunghezza pari a 50 metri e la realizzazione di un marciapiede di 1,50 metri.

Chi si aggiudicherà la struttura dovrà cedere al Comune le opere e le aree, provvedere alla manutenzione a sua esclusiva cura e spesa per due anni dall'emissione del collaudo amministrativo, comprendente anche gli elementi di arredo urbano in essa eventualmente installati, con l'intesa che residueranno a carico del Comune i soli oneri e costi relativi alla fornitura dell’energia elettrica e dell'acqua.

Decorsi due anni, gli oneri e costi relativi ai lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria delle aree di proprietà comunale passeranno in carico a completa cura e spese dell'Amministrazione. Verranno anche corrisposti al Comune 30mila euro quale contributo volontario aggiuntivo per la realizzazione di un'opera di interesse generale da realizzarsi a Sanremo. Sarà anche previsto l'allestimento di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sulle aree a parcheggio privato.

Il fabbricato e le aree di parcheggio privato pertinenziale avranno il vincolo per la destinazione d'uso a servizi che dovrà essere mantenuta per 20 anni decorrenti dalla fine dei lavori. Previsto anche il raggiungimento dei requisiti minimi previsti di efficienza energetica degli edifici, conseguendo il target di Classe A.

La giunta durante l’ultima riunione ha appostato qualche modifica alla convenzione arrivando comunque all’approvazione del documento.