Lions Club Sanremo Host: 40 borse di generi alimentari per 40 famiglie aiutate da Don Marco Moraglia a San Rocco

Per il lions Club Sanremo Host come per tutti Lions Club della Provincia, del Distretto 108 Ia3, per tutti i Lions del Multidistretto 108 Italia e del Mondo, la solidarietà e l'aiuto al prossimo non va mai in vacanza. In questi giorni numerose sono le iniziative benefiche e umanitarie che stanno svolgendo al termine dell'anno sociale del Presidente Giancarlo Buschiazzo.

Dopo la recente consegna dei pannelli esplicativi dell'area adiacente al sito archeologico del Forte di santa Tecla, i Lions sanrememesi, a seguito di una richiesta di Don Marco Moraglia della Parrocchia di San Rocco, hanno effettuato un acquisto di generi alimentari per 40 famiglie bisognose della sua parrocchia. Grazie alla collaborazione con la direzione del Supermercato Carrefour Market di Bussana, sono state preparate 40 borse piene di generi alimentari di prima necessità.

La direzione in accordo con i dirigenti della catena Carrefour, hanno contribuito donando una card con lo sconto supplementare di €.5,00 in ogni borsa preparata e due card prepagate di €.25,00 a disposizione del parroco da donare ad altre due famiglie bisognose. Grande soddisfazione del Presidente Giancarlo Buschiazzo e di tutti i soci che sono intervenuti al service: Vincenzo Benza, Giorgio Cravaschino, Guido de Angeli, Claudio Perato, Domenico Frattarola e Roberto Pecchinino.

"Un ringraziamento particolare - dice il Lions - alla moglie del Presidente la sig.ra Giannina, al direttore del supermercato Carrefour Market di Bussana Franco Libori, alla sua vicedirettrice Domenica, che ha coordinato con Mary e Visarca, ben 10 carrelli della spesa con le 40 borse, che sono state consegnate con grande gioia al Parroco della parrocchia di San Rocco".