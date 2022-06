Nuoto: Renzo Bedin e Leonardo Laura protagonisti domenica scorsa alla 'Sciorba' di Genova

Ancora Sanremo Like Swim protagonista in quel della “Sciorba”, dove domenica scorsa oltre quattrocento atleti (in rappresentanza di diciotto società liguri e lombarde) si sono sfidati in corsia per il 'Trofeo Agosti' (categoria Assoluti) e per la 'Coppa Wolf' (Ragazzi).

Nonostante una concorrenza-monstre sia a livello quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, il sodalizio sanremese è riuscito comunque a strappare due medaglie – affatto scontate alla vigilia –, entrambe d’argento: quella di Renzo Bedin nei 100 stile libro (col miglior crono personale di 58”65) e quella di Leonardo Laura nei 100 delfino (ennesimo PB stagionale con 1’10”78).

Da segnalare, sebbene non siano valse il podio, anche le prove dello stesso Laura nei 100 stile libero (quinto col tempo-record di 1’05”97), di Letizia Giusto nei 100 rana (con un eccellente 1’22”94) e di Emma Berrino, Alice Conte, Chiara Ravera, Benedetta Sciolé, Leonardo Maravigli e Stefano Spetro, che hanno tenuto alto il vessillo e l’onore della SLS nelle rispettive categorie nelle gara di competenza.