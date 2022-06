Samuele Della Torre ritorna con l'argento dal ‘Grand prix internazionale judo Veneto’ per juniores e seniores

Continua la serie positiva dei risultati ottenuti nei vari Tornei internazionali di Grand Prix ai quali partecipano gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d: sabato 25/06/2022 Samuele Della Torre, Senior cintura nera 2° Dan cat. Kg. +100, ha preso parte al Grand Prix Internazionale "Judo Veneto" per Juniores e Seniores svoltosi a Bassano Del Grappa e si è classificato al secondo posto, dopo una gara che lo ha visto vincere tutti gli incontri che lo hanno portato fino alla finale, dove purtroppo ha ceduto all' avversario.



Il Trofeo "Grand Prix Internazionale del Veneto 2022" è una gara importante che fa parte di un circuito al quale partecipano atleti di varie nazionalità e che vede la presenza di atleti di notevole valore agonistico.



Samuele Della Torre, dopo aver un po' rallentato la partecipazione alle gare nel periodo di pandemia, ha ripreso alla grande la sua attività agonistica e sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro speso sul tatami sotto la costante guida dei Tecnici Alberto e Alessio Ferrigno.



Dopo il "Trofeo Internazionale Umbria Judo, Grand Prix SE/JU" svoltosi a Perugia il 28/05/2022 e terminato al terzo posto e la Finale Nazionale della Coppa Italia A1 svoltasi il 12/06/2022 ad Ostia Lido e terminata con un quinto posto, ora questo secondo posto corona i risultati del primo semestre di attività.



Naturalmente durante tutto il periodo estivo proseguiranno gli allenamenti sotto la guida dell'Istruttore Alessio Ferrigno che continuerà a curare la preparazione tecnica ed agonistica degli atleti agonisti, in modo che siano pronti al meglio per la ripresa dell' attività a settembre.