Grossa perdita d'acqua tra Taggia e Sanremo: litri d'acqua invadono la strada e finiscono lungo la collina

Un grossa perdita d'acqua ha invaso la strada tra Sanremo e Taggia, zona Collette Beulle e Beuzi. Stando alle informazioni che arrivano dagli abitanti della zona si tratta di una grossa perdita che sta riversando litri e litri d'acqua lungo il versante collinare.



Sull'accaduto sono stati informati sia il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che il sindaco di Taggia Mario Conio, oltre a loro anche Rivieracqua che a breve manderà un tecnico e una squadra per intervenire. Nel frattempo un grosso quantitativo d'acqua che si presume sia collegato all'acquedotto, viene sprecato in un momento in cui questi territori vivono l'emergenza idrica già da diverse settimane.Pochi minuti fa, il sindaco di Taggia, è intervenuto sull'argomento dicendo: "Mi è stato comunicato pochi minuti fa dai tecnici di Rivieracqua di un guasto alla tubazione che collega la diga di Tenarda con i nostri acquedotti; ciò causa problemi immediati alla fornitura d’acqua di regione Beuzi e territori circostanti. I tecnici sono già al lavoro ma il disagio continuerà almeno sino a domani. Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti li comunicheremo".