San Bartolomeo al Mare: 'Festa Europea della Musica' con cavalli bianchi sospesi in aria e una carrozza elettrica

Appuntamento con la Festa Europea della Musica martedì sera a Sn Bartolomeo al Mare. Sul Lungomare delle Nazioni, in piazza Torre Santa Maria, suggestivo spettacolo itinerante proposto per la prima volta in Italia: White Carriage, una carrozza elettrica guidata da un cocchiere in abiti settecenteschi e “trainata” da grandi cavalli bianchi sospesi in aria partirà da Piazza delle manifestazioni per fare un breve circuito sul Lungomare delle Nazioni, attraversando anche via della Resistenza e via Ustica. Lo spettacolo itinerante, con il suo romantico sottofondo musicale, è stato appena inaugurato ad Ascona (Svizzera) e sarà a San Bartolomeo al Mare per omaggiare in anteprima nazionale la Festa della Musica che si festeggia in tutta Europa il 21 giugno.

Con la Festa Europea della Musica tornano anche le tre serate di street food (mercoledì, giovedì e venerdì). A partire da mercoledì la piazza delle manifestazioni verrà popolata dagli stand di street food preparato e servito sul momento dai commercianti e dalle associazioni locali a partire dalle 18 (Ai Secoli Bui, TiroVino, La Lampara, Bar Roberta, A me Toa e le associazioni San Matteo e Rebatta Buse).

Protagonista delle serate sarà la musica: alle 18 inizierà il dj set di Mr Pink & El Coach, che da anni fanno ballare le piazze e le feste del Golfo Dianese e a partire dalle 21 circa si esibiranno i Funky Monks, rock band protagonista in numerosi locali del ponente ligure. Non mancherà il fil rouge delle tre serate o - per meglio dire il “fil couleur or” - che è da sempre #unmaredibirra, grazie alla presenza dei commercianti di San Bartolomeo al Mare e della loro selezione di birre.

Stessa formula anche per la seconda serata: giovedì giugno, subito dopo il dj set di Mr Pink & El Coach, saranno protagonisti sul palco di piazza Torre Santa Maria i Wavers 51, con il loro sound new wave anni '80 e quello che loro chiamano “punkerillo”, per una serata tutta da ballare.

Venerdì prossimo, a chiusura dell'evento, si terrà la Notte Oro, in occasione della quale dopo il dj set, alle 21 sarà possibile ascoltare la Premiata Banda in piazza Torre Santa Maria, ma non solo. La band dianese, nota per la musica gipsy, folk e rock si dividerà la scena con altre tre postazioni musicali distribuite sul Lungomare delle Nazioni, per celebrare la musica in tutti i suoi generi. In piazza sul Mare (fondo via della Resistenza) sempre alle 21, toccherà a Attenti a quei due, duo acustico con Paola Lepore al pianoforte e Mauro Germinario al contrabbasso; in piazza dell'Ancora alla stessa ora ci saranno i Groovin Ratz, tre giovani studenti del Conservatorio con il loro repertorio standard jazz e originals e contemporaneamente in zona Anfiteatro, Radio GRock DJ Set, Music Selection by Gus.