La sanremese XRT Scuderia si immerge nella settima arte e ne diventa Protagonista

La scuderia sportiva sanremese, tra le più rappresentative nelle ultime stagioni, sta svolgendo una parte fondamentale nella produzione di 2win, produzione cinematografica le cui riprese sono in svolgimento in quel di Sanremo e dintorni. Sullo sfondo della pellicola vi è una Sanremo viva e, per citare le parole del sindaco Biancheri, vogliosa “di ripercorrere una parte fondamentale della propria storia recente”.

La pellicola, diretta da Stefano Mordini ed interpretata, tra gli altri, da Daniel Brühl (il Niki Lauda di Rush) e Riccardo Scamarcio (che riveste anche il ruolo di sceneggiatore, insieme con Mordini e Filippo Bologna), racconta la storia della rivalità tra Audi e Lancia durante il Campionato Mondiale Rally annata 1983. Dal punto di vista storico, Sanremo svolge il ruolo di teatro dello scontro finale, così come avvenuto realmente. La produzione ha precedentemente toccato altri scenari illustri per la disciplina, come Torino e la Grecia.

Durante il periodo sanremese, il film vede la partecipazione di ben undici componenti di XRT Scuderia, che hanno interpretato ruoli di “contorno” alla trama principale, tra cui Piloti, Copiloti e Team Manager di altre scuderie presenti nel mondiale Rally di quel tempo.

“Essere presenti nella produzione di questo film per noi era più che importante – afferma Kevin Hegyes, Presidente dell’Associazione XRT Scuderia – perché vogliamo dimostrare che, sportivamente parlando, questo sport è vivo e per di più lo è a Sanremo, che ne è sempre stata una città simbolo. Per noi non è solo una comparsata, ma un modo per affermare, ancora una volta, che noi ci siamo, insieme con appassionati ed enti preposti, per promuovere un Rally al passo con i tempi ed all’altezza della sua storia”.

Sebbene uno spettatore attento potrà scovare i loro nomi lungo i titoli di coda, vogliamo citare i ragazzi che hanno partecipato alle riprese, ringraziandoli del lavoro svolto. Pertanto, menzione doverosa a Federico Barberis, Alessandro D'Ambrosio, Fabio Ferranti, Valerio Fiore, William Hegyes, Alessio La Cola, Lorenzo Lanteri, Marco Marinotti, Luca Starace, Sergio Tappa.