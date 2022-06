Festa di San Giovanni 'Ineja 2022': questa sera la quarta giornata: il via alle 18 e poi musica e gastronomia

Alle 17 apriranno gli stands di MercantIneja, dove troverete una grande varietà di prodotti, dai salotti, all'abbigliamento, alla bijotteria di qualità, borse e accessori. Inoltre profumatori, incensi, lampade, cosmesi, libri per bambini e tanti altri prodotti.

Dalle 18 alle 23 in via del Cantiere, muro di arrampicata gestito da istruttori C.A.I. (Club Alpino Italiano), in occasione dei 100 anni della sede di Imperia. Alle 19.15 i cassieri Massimo, Andrea, Corinna, Giacomo e Andrea saranno pronti e, a partire dalle 19.30, apriranno gli stand gastronomici della “Cucina del Comitato” proponendo i piatti della tradizione, piatto del giorno saranno gli spaghettini alla colatura di alici (porzioni limitate).

La squadra dei pomodori, capitanata da Virginia, con Carlotta, Riccardo e Annamaria (veterana di questo reparto) vi aspettano per provare il "cundijun", con pomodori cuore di bue, olive taggiasche, cipolla di Tropea, olio e.v.o. e sale “e se pensate che sia un piatto che potete fare anche a casa, vi aspettiamo per provare il nostro #nonlesolitepumatte”. La serata proseguirà alle 19 con l'esibizione delle scuole di danza "Dancing Project", "Imperia Dance", "New Mistral" e dalle 21.30 con l’animazione e la musica di Dj Tex.

Dice Stefano Zerbone, responsabile di Ineja Food: “Siamo felici di essere nuovamente operativi per festeggiare San Giovanni ad Oneglia, il ristorante è aperto tutti i giorni per proporvi i tipici piatti della tradizione che da sempre, grazie alla qualità dei prodotti scelti, hanno contraddistinto la nostra cucina. I nostri piatti si basano su un‘accurata scelta basata su prove nel nostro laboratorio-cucina, dando priorità ai prodotti del nostro territorio, facendo così della cucina, il nostro fiore all’occhiello. Il menu propone la pasta al pesto e al ragù, i ravioli, il minestrone, lo stoccafisso all’Onegliese, i muscoli, le acciughe, la frittura di calamari, salsiccia, rostelle e spiedini, il cundijun e le patatine. I dolci sono affidati alla pasticceria artigianale “Trucco” di Imperia che propone il tiramisù, la chantilly e la torta all’amaretto e pesca. Importante novità di quest’anno è il piatto del giorno che consiste nel cucinare ogni sera una specialità diversa quali il brandacujon, lo zemin di pesce e gli spaghettini con la colatura di alici. Desidero ringraziare tutti i nostri cuochi appassionati che si prodigano per dare un prodotto di alto livello e i nostri amici che da anni ripongono fiducia in noi e vengono a degustare i nostri piatti. Vi aspettiamo numerosi".