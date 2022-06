Diano Castello: successo ieri per la 11ª edizione dell’Infiorata del Corpus Domini (foto)

Si è conclusa nel migliore dei modi la 11ª edizione dell’Infiorata nel centro storico di Diano Castello.

“Il ringraziamento principale – spiegano dal Gruppo Infiorata ‘Via delle Torri’ - va a tutti coloro che si sono prestati con dedizione e spirito di comunità per la realizzazione di questa notevole opera. Il gran caldo non ha scoraggiato le decine e decine di persone, adulti e bambini, che hanno voluto dare il proprio contributo, chi per tutta la giornata, chi anche solo per pochi minuti. Un ringraziamento anche al Comune che ha sostenuto le spese per l’acquisto dei fiori. Appuntamento al prossimo anno, 11 giugno 2023!”.