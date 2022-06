Ventimiglia: Notte Bianca 'Peace and Love', Trucchi (Confcommercio) “Ottimi riscontri, primo segnale di ripartenza”

La Notte Bianca 'Peace and Love' organizzata da Ventimiglia Viva è stata un successo. Ottimo il feedback registrato dai commercianti che hanno respirato aria di normalità dopo i due anni di stop, causa pandemia.

Divertimento e tanta musica con oltre 15 postazioni musicali con gruppi e dj, tre scuole di danza, bancarelle di hobbisti, area selfie e gonfiabili per bambini. A fare da sfondo, la crisi politica non proprio tutta 'peace and love'.



Per quanto riguarda l'evento commerciale arriva il commento di Dario Trucchi (Confcommercio) che, con le sue parole, descrive uno scenario totalmente confortante: “Ho avuto degli ottimi riscontri. Tutti i partecipanti sono contenti, sì è vista una città di nuovo viva dopo veramente due anni di poco. Complimenti agli organizzatori perché veramente si sono dati da fare, è un'ottima riuscita. Speriamo che sia un primo segnale di ripartenza e di continuare su questa strada”.