Ventimiglia: operazione 'High impact' della Polizia di Frontiera, 13 arresti durante il ponte del 2 giugno

Importante operazione ad ‘alto impatto’ per il lungo ponte del 2 giugno, da parte della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, diretta dal Vice Questore Aggiunto Martino Santacroce.

Sono stati messi in campo ben 627 uomini, ovvero 250 pattuglie, che hanno portato a risultati eccellenti. Sono stati oltre 464 i veicoli controllati e 2.779 le persone identificate di cui 2.169 extracomunitari, portando ad un totale di 13 arresti nell’ultima settimana.

In particolare un bosniaco, colpito da un provvedimento restrittivo per unificazione di pene concorrenti per delitti contro il patrimonio, che deve scontare pena superiore ai 10 anni di reclusione. L’uomo è stato fermato e posto su un autobus di linea Flixbus proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. Il bosniaco, seduto nell’ultima fila, aveva come documento la fotocopia di una richiesta di soggiorno francese scaduta nel 2019. Dai controlli è emersa la vera identità e ora è in carcere.

Arrestato anche un ghanese già noto alle autorità per reati di associazione a delinquere in concorso al trasporto di stranieri compiendone l’ingresso illegale nel territorio dello Stato. Stava scendendo da un treno senza documenti ed è emerso un provvedimento di espulsione in quanto faceva lo scafista ed era stato fermato a bordo con quasi 1.000 stranieri irregolari, tra i quali una giovane donna che, durante l’attraversata in mare aperto, aveva dato alla luce una bimba.

Tra gli arrestati anche un tunisino e un francese, durante i servizi di controllo congiunti italo-francesi mirati al contrasto dell’immigrazione clandestina. I due erano su un’auto sospetta, inseguita e fermata. A bordo alcuni migranti irregolari, sprovvisti di documentazione. I due passeur sono stati arrestati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

“L’attenzione e la cura degli agenti – ha detto Martino Santacroce - nella scrupolosa attività identificativa e di analisi delle banche dati, i controlli quotidiani ed i pattugliamenti posti in essere presso i vari valichi di confine tra lo Stato italiano e quello francese, permettono al Settore Polizia di Frontiera di trarre in arresto criminali ricercati anche da diversi anni durante i quali hanno continuato ad esercitare indisturbati affari illeciti nell’evidenziare che nel solo primo quadrimestre di questo anno sale a 62 il numero degli arresti effettuati dal personale alle sue dipendenze, con un accentuato aumento negli ultimi mesi”.