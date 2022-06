CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 9 giugno 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - IL DOMINIO – ore 16.45 - 21.00 - di Colin Trevorrow - con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia…”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL GIORNO PiÙ BELLO – ore 16.30 - 19.15 – 21.30 - di Andrea Zalone - con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino - Commedia - "Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, ‘Il giorno più bello’, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere ‘Il giorno più bello’ e convincere Serena a divorziare da Giorgio, che di Aurelio è amico fraterno dai tempi del liceo…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ESTERNO NOTTE - PARTE II – ore 16.30 - 20.30 - di Marco Bellocchio - con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra - Drammatico - "Focus sui fatti di cronaca occorsi durante il 1978, riguardanti il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, Presidente della DC e principale sostenitore dell'alleanza con il PCI, un'alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, il Presidente della DC viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un'epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un'auto, nel centro di Roma. Esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- THE OTHER SIDE – ore 16.45 - 19.30 – 21.30 - di Tord Danielsson, Oskar Mellander - con Dilan Gwyn, Eddie Eriksson Dominguez, Linus Wahlgren, Henrik Norlén – Horror/Thriller - "Shirin, il suo partner Fredrik e suo figlio di 5 anni si trasferiscono in un duplex di una piccola città, ma presto iniziano a sentire rumori misteriosi che provengono da una parte presumibilmente disabitata della casa. Shirin si rende conto che sono perseguitati da un male che solo lei può fermare…”

Voto della critica: n.p.

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I TUTTOFARE – ore 16.30 - 21.45 - di Neus Ballús - con Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà, Paqui Becerra, Pere Codorniu - Commedia - "Una settimana nella vita di Moha, Valero e Pep, lavoratori in una piccola azienda di riparazioni alla periferia di Barcellona: sono coloro che entrano in casa tua e aggiustano ciò che è rotto. Moha, il più giovane, è in prova per una settimana. È timido ma si comporta sorprendentemente bene con i clienti. Moha dovrebbe sostituire Pep, che sta per andare in pensione. Ma Valero non è affatto a suo agio con il ritiro di Pep, dubita che Moha possa prendere il suo posto e pensa che i clienti non accetteranno facilmente un lavoratore marocchino. Forse sei giorni non bastano per far cambiare qualcuno e per fargli superare i suoi pregiudizi. Forse è troppo poco tempo per costruire un'amicizia. Ma forse è sufficiente per scoprire che dobbiamo imparare a vivere insieme…”

Voto della critica: ***

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 19.15 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it