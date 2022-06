Sanremo: pullman in contromano ai Giardini Vittorio Veneto, la segnalazione con 2 video di una lettrice

“Buongiorno,



Segnalo la situazione per i pullman che escono dal parcheggio Lungomare Italo Calvino. A causa delle auto parcheggiate in divieto i pullman devono fare retromarcia e proseguire in contromano come si può vedere dal video. Tutto questo si ripete dall’estate scorsa soprattutto nei fine settimana con conseguente pericolo di incidente. Spero che l’amministrazione prenda i dovuti provvedimenti per risolvere il problema o con l’eventuale posizione di piloni che non consentano il parcheggio o altre soluzioni che riterrà più opportune in quanto con l’inizio della stagione i pullman che transitano su Giardini Vittorio Veneto sono molti. Ad esempio ora ne sono passati almeno tre in contromano nell’arco di 30 minuti.



Susanna”.