Sanremo: mare sporco e lavori incompleti ai tre ponti, la perplessità di un lettore

“Gentilissimo Direttore,

Volevo segnalare, e capire come mai, il mare della zona tre ponti negli ultimi due anni circa risulta quasi sempre sporco.

Sono presenti macchie composte da schiuma e altro materiale presenti nella zona più vicina alle spiagge e agli scogli.

Desidero segnalare, inoltre che, i lavori di sistemazione del tratto di spiaggia/scogliera che va dai bagni La Brezza verso Sanremo risultano incompleti.

Hanno reso il lungomare ancora più pericoloso di prima per via dei marciapiedi, con buche e dislivelli e, soprattutto, per la ringhiera in ferro tagliata in vari punti per l’esecuzione dei lavori e non ripristinata.

Ringhiera peraltro quasi tutta rovinata dal tempo e dalla mancanza di una minima manutenzione.



Franco”.