Sanremo: fontanella scambiata per un portarifiuti, un lettore punta il dito sull'inciviltà di alcuni

"Buongiorno, scrivo per segnalarvi la situazione di una fontanella pubblica in pieno centro Sanremo zona Rondò Garibaldi che, oltre da tempo non fuoriesce acqua potabile, viene incivilmente usata come cestino portarifiuti come da foto... un buon biglietto da visita per la città da chi arriva in treno dalla vicina stazione ferroviaria di Sanremo. Faccio presente che poco distante vi e un cestino portarifiuti.

Mi auguro di vederla presto pulita e funzionante visto l'estate calda che si presenterà.

Cordiali saluti, Michele",