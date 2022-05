Viaggiare con Italo

Scegliere di viaggiare con l’alta velocità di Italo è una decisione davvero vantaggiosa: con ormai 56 stazioni, collega 49 città di tutta la nazione, ed è in continua espansione dopo ben 10 anni! Sì, perché Italo Treno ha da poco spento le candeline (il 28 aprile) per festeggiare i suoi dieci anni di attività, regalando ai suoi passeggeri ulteriori sconti convenienti per i nostri viaggi.

Viaggiare in treno, rappresenta una scelta economica, approfittando di questi continui sconti, ed eco sostenibile, rispettando l’ambiente; si tratta sempre di una scelta sicura, in relazione al rispetto delle disposizioni sanitarie.

Dove acquistare i biglietti Italo

Per l’acquisto dei biglietti ci sono molteplici soluzioni a seconda delle proprie esigenze. I biglietti per il treno di Italo sono disponibili:

Sul sito web italotreno.it, attivo h24 per acquistare il tuo biglietto in modo rapido e autonomo.

Sull’App di Italo, per iPhone, Android e Huawei per acquistare il titolo e gestire i tuoi viaggi.

In biglietteria in stazione: utile anche per chiedere informazioni o assistenza, ma anche per comprare un biglietto. Il personale si trova in tutte le stazioni di Italo.

Pronto Italo, un call center (06.07.08) che si occupa proprio dell’acquisto dei biglietti, attivo dalle 7.00 alle 23.00. Per i passeggeri a Mobilità Ridotta Italo riserva un canale diretto per acquistare il proprio biglietto o ricevere assistenza.

Agenzie di viaggio: Italo ha selezionato anche delle agenzie dove è possibile richiedere informazioni per acquistare uno o più titoli di viaggio.

Come acquistare il titolo di viaggio

Nelle biglietterie Italo, sia self-service che con il personale sono disponibili queste modalità di pagamento:

● Contanti

● Carte di credito e prepagate

● Bancomat

● Borsellino Italo, Credito Italo o Voucher Indennizzo.

Sia online che su Pronto Italo è possibile pagare con diverse soluzioni:

● Carte di credito e prepagate American Express, Visa, Mastercard.

● Paypal.

● Postepay.

● Masterpass.

● Amazon Pay.

● Borsellino Italo, Credito Italo o Voucher indennizzo.

Nelle agenzie di viaggio invece, la modalità di pagamento è quella consentita dalle stesse.

Sconti e promozioni con Italo

A partire dall’home page del sito, ma anche se ci si iscrive alla loro attivissima newsletter, noterete tantissime offerte per viaggiare e risparmiare! Oltre a sconti settimanali per tutti i viaggiatori, Italo riserva particolari soluzioni e promozioni per diverse categorie di titolari:

● Viaggio di lavoro

● Andata e ritorno in giornata

● Italo Giovani per gli Under 30

Viaggia in sicurezza con Italo

Con Italo si viaggia in totale sicurezza, grazie ai sistemi di filtraggio per l’aria che ne garantiscono il continuo rinnovamento, e rispetta tutte le indicazioni per evitare la diffusione e il contagio del virus Sars Covid 19.Nell’homepage del sito sono disponibili tutte le informazioni sulle regole per viaggiare sui treni di Italo. Ricordiamo che, in base al rispetto delle norme vigenti, è necessario indossare a bordo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Viaggia in serenità con i treni sanificati e sicuri di Italo.

Tutti i servizi offerti da Italo

Dalla carrozza cinema a quella ristorante, il viaggio in treno con Italo è ancora più piacevole, stando attento ad ogni tipo di confort. La carrozza cinema offre una vasta scelta di film per tutti i gusti, includendo anche le ultime uscite.

Nella carrozza ristorante invece è possibile scegliere, a pagamento, diversi tipi di bevande e di snack, focacce, piadine e panini. Oltre a questo, è possibile usufruire dei distributori automatici di caffè, disposti nel treno, oltre a un servizio di benvenuto gratis per i clienti che viaggiano in Ambiente Prima.