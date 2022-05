Vallecrosia: tornano i festeggiamenti di Maria Ausiliatrice, ieri sera lo spettacolo dei fuochi artificiali (Foto)

Dopo due anni di pandemia riprendono, pian piano, tutti gli appuntamenti che per molto tempo non abbiamo potuto vivere a causa del Covid. Tra questi anche gli spettacoli di fuochi artificiali che radunano sempre molte persone, tra residenti e turisti.

Dopo quello di alcuni giorni fa a Bordighera, con i fuochi di Sant'Ampelio, ieri sera è toccato a Vallecrosia. I festeggiamenti per Maria Ausiliatrice, infatti, hanno visto tornare la festa con i fuochi esplosi dalla spiaggia. Un modo per tornare alla vita normale, come sta accadendo in molti piccoli gesti e momenti che si stanno vivendo da alcuni mesi.