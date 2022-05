Giro d'Italia e Festa della Repubblica, le informazioni utili sui 'Drive Through' della provincia

Domani, 20 maggio 2022, causa stravolgimento della viabilità per il passaggio del Giro d'Italia in provincia di Imperia, i centri 'drive through' (Ventimiglia Autoporto, Taggia Stazione Ferroviaria e Imperia Molo San Lazzaro) dove effettuare il tampone Covid, chiuderanno alle ore 11.

Inoltre l'Asl 1 fa sapere che il 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, i drive provinciali per l'effettuazione dei tamponi Covid (Ventimiglia Autoporto, Taggia Stazione Ferroviaria e Imperia Molo San Lazzaro), rimarranno chiusi al pubblico.