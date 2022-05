Ventimiglia: prosegue la rimozione dei veicoli abbandonati lungo le strade della città

Sono ormai oltre 80 le carcasse di ciclomotori rimosse sul territorio ventimigliese. I mezzi, abbandonati in città e nelle frazioni, sono stati ritirati per la definitiva demolizione a cura della Polizia Locale.

Anche altri mezzi dimenticati e in rovina, tra cui ricordiamo tante automobili, sono stati prontamente prelevati facendo pulizia per le vie della città di confine. A breve, la stessa sorte toccherà alle biciclette, in disuso, legate ai pali, lasciate dai proprietari poiché sicuramente inservibili.