CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 11 maggio 2022

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 17.00 – 20.00 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 16.30 - 19.10 – 21.30 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 16.00 - 18.45 – 21.20 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.30 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

- IL SESSO DEGLI ANGELI – ore 19.30 - 21.30 - di Leonardo Pieraccioni - con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Gabriela Giovanardi - Commedia - "Don Simone è un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono piuttosto lo stare insieme dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un'avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato... un bordello! Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede, oppure qualcuno dall'alto gli darà le risposte giuste per togliergli ogni dubbio?…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 16.15 - 19.00 – 21.15 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- SETTEMBRE – ore 16.30 - 19.30 – 21.30 - i Giulia Steigerwalt - con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan - Drammatico - "Al ritorno dalle vacanze estive Maria, quattordici anni, viene notata da Cristian, un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Attraverso un compagno di scuola, Sergio, Cristian le chiede di andare a letto con lui, una proposta davvero poco romantica, ma Maria accetta ugualemente pur di stare con lui. Una volta accettata l'offerta Maria va in panico e Sergio le sta vicino, trascorrendo con lei un intero pomeriggio. Intanto la madre di Sergio, Francesca, si rende conto che la sua amica Debora è forse qualcosa di più e tra di loro nasce un rapporto più autentico e maturo…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 21.00 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





