Imperia: ecco gli alunni del Liceo Viesseux che riceveranno il ‘Premio Asimov per l’editoria scientifica’

Lusinghieri risultati per il Liceo Vieusseux al ‘Premio Asimov per l’editoria scientifica’, un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli.

Vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate. Il Premio intende avvicinare le giovani generazioni alla cultura scientifica, attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato ad analoghe iniziative della Royal Society.

Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale. Il Premio è intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di un impressionante numero di opere di divulgazione scientifica oltre che di svariati romanzi e racconti.

A contendersi il premio quest’anno erano Paolo Alessandrini con Bestiario matematico, Marco Ciardi con Breve storia delle pseudoscienze, Agnese Collino con La malattia da 10 centesimi, Paul Sen con Il frigorifero di Einstein e Licia Troisi con La sfrontata bellezza del cosmo.

Il Liceo Vieusseux ha partecipato in maniera massiccia al concorso, impegnando ben 54 alunni e aggiudicandosi 10 vincitori sui 16 posti disponibili per la Regione Liguria. I premiati sono: Giulia Carrera, Angela Daka, Valentina Fusco, Manuele Giamminola, Camilla Naclerio, Lorenzo Novella, Aurora Pulinetti, Eleonora Ramoino, Laura Repola, Anna Risso (miglior punteggio regionale).

La cerimonia conclusiva regionale si terrà online mercoledì prossimo alle 16. La cerimonia conclusiva nazionale si terrà invece, sempre online, il giorno giovedì prossimo alle 17.