Bordighera: ordinanza del Comune nei confronti di Rivieracqua per tutale dipendenti e patrimonio idrico

L’Amministrazione di Bordighera ha emesso un'ordinanza nei confronti della società Rivieracqua, a tutela dei dipendenti che si occupano del servizio idrico sul territorio comunale.

"Lo abbiamo fatto per garantire la tutela del servizio, del proprio personale e del proprio patrimonio idrico. Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che il personale in forza al nostro acquedotto dovrà essere impiegato per un periodo non inferiore a 12 mesi dal subentro in via esclusiva nel territorio del comune di Bordighera, nonché nei comuni di Camporosso e Ospedaletti. Questo al fine di assicurare la continuità del servizio ed il necessario presidio del territorio".

Inoltre, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la prossima stagione balneare, il Comune impegnerà 300.000 euro (coperti in parte dal risarcimento assicurativo incassato dall’ente a seguito dell’incidente dell’aprile 2021) per realizzare direttamente ulteriori opere ed interventi di manutenzione straordinaria per il depuratore cittadino. La cifra si aggiunge alla spesa di un milione già investita nel periodo 2018-2021 per la manutenzione straordinaria del solo servizio di depurazione, senza considerare la manutenzione ordinaria annuale, a riprova dell’attenzione con cui l’Amministrazione ha sempre garantito l’efficienza dell’impianto.