Ennesimo guasto, nuovamente con un geyser, questo pomeriggio in zona Fondura a Imperia. La rottura di una tubazione ha provocato la fuoriuscita dell’acqua con una forte pressione.

Secondo i primi riscontri il guasto non sembra particolarmente grave e gli operai di Rivieracqua sono già al lavoro per sistemare la perdita. Al momento non si registrano particolari disagi per gli utenti.