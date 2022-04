Coronavirus: continuano a calare i numeri, oggi 172 nuovi casi in provincia ma tasso di positività in calo

Sono 1.283 i nuovi positivi in regione nelle ultime 24 ore a fronte di 9.415 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività nuovamente in calo, al 13,62%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 172, a Savona 200, a Genova 700 e a Spezia 207. Oggi il numero dei ricoverati è in calo, 61 in provincia (3 in meno di ieri), mentre le terapie intensive tornano ad aumentare. Oggi sono 5, una in più di ieri.

Oggi si registrano altri 4 morti in regione (nessuno nella nostra provincia) che portano il bilancio complessivo a 5.273 da inizio pandemia. Calano a 16.508 (-174) i pazienti in isolamento domiciliare.

Sotto il bollettino completo.