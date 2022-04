Il Lions Club Sanremo Host consegna 60 borse della spesa a famiglie bisognose della Parrocchia di Borgo Tinasso (Foto)

Con grande gioia ieri il parroco don Massimo Crotta, della parrocchia dell'Annunciazione di Borgo Tinasso, ha ricevuto una delegazione dei soci del Lions Club Sanremo Host, che a nome del Presidente Giancarlo Buschiazzo, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Club, hanno consegnato 60 borse della spesa, contenenti generi alimentari di prima necessità per 30 famiglie bisognose della Parrocchia del Borgo.

In occasione dell'arrivo delle feste di Pasqua, Don Massimo aveva inviato un appello di aiuto ai Lions del Sanremo Host, per riuscire a dare un sostegno alimentare a 30 famiglie della sua parrocchia. Un appello subito accolto dai Lions Sanremesi, che hanno messo a disposizione una somma di 900 euro, per acquisti di generi alimentari di prima necessita. In accordo con il direttore Franco Libori del “Carrefour Market di Bussana”, che con grande disponibilità e generosità, ha organizzato e confezionato con la collaborazione del suo staff, ben 15 carrelli con quattro borse ciascuno (due per ogni famiglia).

Oltre ad aver aggiunto altre confezioni gratuitamente per ciascuna famiglia, il direttore Libori, ha regalato due gift gard del valore di 25 euro da donare altre due famiglie bisognose della Parrocchia del Borgo.