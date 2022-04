Ventimiglia: questa mattina al Forte dell'Annunziata la presentazione della mostra fotografica di Steve McCurry

Verrà presentata questa mattina al Forte dell'Annunziata la mostra ‘Cibo’ di Steve McCurry. Nato nel 1950 a Philadelphia è uno dei fotografi più famosi al mondo, vincitore del World Press Photo.

Per oltre 40 anni, McCurry ha fotografato bambini: il suo ritratto più famoso, infatti è ‘Ragazza afgana’, scattato in un campo profughi in Pakistan nel 1984. L’approccio di McCurry e’ prevalentemente antropologico, nelle sue immagini sono presenti cultura, religione e tradizioni.

Gli scatti di Steve Mc Curry dedicati al cibo ne raccontano idealmente il ciclo di vita dalla produzione al consumo, assumendo una funzione che, ben al di là del loro valore estetico, ci costringe a una riflessione profonda e a uno sforzo di consapevolezza su come l’elemento necessario all’esistenza sia presente in modi così diversi nelle differenti regioni del nostro Pianeta.

La mostra è organizzata da Marina Development Corporation con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e la collaborazione del Museo Archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia.