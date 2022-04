Flash mob a Fontan in difesa della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza

Un flash mob a Fontan, in val Roya, per ottenere il rafforzamento della linea ferroviaria “Cuneo-Ventimiglia-Nizza” e il consolidamento del Parco Europeo Marittime- Mercantour. Lo organizza il comitato spontaneo “Treno & Parco per l’Europa” domenica 24 aprile.

“In particolare si manifesterà per l’immediata applicazione delle quattro coppie di treni fra Cuneo-Ventimiglia-Nizza – scrivono dal comitato -. Infatti a seguito della richiesta della Regione Piemonte, il territorio con i propri sindaci rappresentanti si è espresso per tale opzione a far data da giugno 2022”.

Il Comitato spontaneo, con i suoi volontari esperti in materia di tracce ferroviarie ha elaborato uno specifico orario, nel rispetto massimo possibile delle coincidenze con le difficoltà imposte dalle basse velocità attuali, orario consegnato ai sindaci e che andrà al vaglio dei competenti uffici regionali e di Trenitalia.

I manifestanti raggiungeranno Fontan in treno “pur consci dell’estrema difficoltà di andare e tornare in giornata col treno da quella località, considerata la mancanza di appositi treni ad orari accettabili”.

Infatti al momento e per molto tempo ancora, dopo la disastrosa tempesta Alex dell’ottobre 2020, non esiste alternativa al treno per raggiungere Ventimiglia dalla valle Roya.

Nell'occasione, il gruppo si aggregherà ad una escursione a piedi da Fontan nel vallone di Groa, a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando