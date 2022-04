Scopriamo le virtù della Rosa Canina e della Rosa Mosqueta

La Rosa Canina è un arbusto molto diffuso, che cresce spontaneamente e produce piccole roselline bianche. I fiori si trasformano successivamente in bacche rosse, molto ricche di sostanze benefiche e principii attivi antiossidanti.

Le linee cosmetiche a base di rosa canina bio contengono ingredienti di origine naturale e rappresentano un valido prodotto per chi desidera prendersi cura della propria pelle con un prodotto semplice e sicuro.

Inoltre, con la Rosa Canina si ottiene anche una tisana con un effetto rigenerante e rafforzante del sistema immunitario, così come le bacche vengono utilizzate per preparare una squisita confettura.

Quali sono i principii attivi della Rosa Canina

Principalmente, la Rosa Canina è ricca, come abbiamo detto, di sostanze antiossidanti, vitamina E, flavonoidi, acido linoleico e tannini, per questo motivo risulta essere particolarmente indicata nella preparazione di prodotti cosmetici naturali di ottima qualità, efficaci e utili per mantenere la pelle in salute.

L’ulteriore presenza di un’elevata percentuale di vitamina C potenzia l’azione antiossidante della Rosa Canina, sia per quanto riguarda la pelle del viso e del corpo, sia per uso interno.

Tuttavia, forse non tutti conoscono invece la Rosa Mosqueta, un arbusto molto simile alla Rosa Canina ma con principii attivi ancora più efficaci e benefici per tutto l’organismo, con una particolare attenzione per la pelle. La Rosa Mosqueta è molto diffusa in tutto il Sud America, anche questo arbusto si distingue per l’infiorescenza di piccole rose bianche che produce nel tardo autunno, e che in inverno si trasformano in bacche rosso scuro.

Tali bacche, contengono numerosi semi, dai quali si estrae un olio dalle notevoli proprietà benefiche, molto ricco di elementi nutrienti, antiossidanti e rigeneranti, acidi grassi Omega 3 e vitamine.

L’olio di Rosa Mosqueta si utilizza sia in cosmetica, come ingrediente di prodotti efficaci e garantiti per contrastare problemi, imperfezioni e piccoli difetti di diversa natura, ma anche come integratore alimentare di ottima qualità per tutto l’organismo. Scegliere una linea cosmetica a base di Rosa Mosqueta è il metodo migliore per prendersi cura della propria pelle con un prodotto prezioso e benefico.

L’azione della Rosa Mosqueta nei confronti della pelle

L’olio naturale di Rosa Mosqueta è ricco di vitamine, di acidi grassi polinsaturi e di elementi dalla forte azione antiossidante naturale. Ovviamente, per usufruire dei suoi benefici effetti, è necessario scegliere prodotti della migliore qualità, certificati e garantiti, contenenti esclusivamente olio naturale biologico estratto dai semi delle bacche di Rosa Mosqueta.

L’olio di Rosa Mosqueta comporta alla pelle un effetto antiossidante naturale, liberandola dalle piccole imperfezioni tipiche dei fenomeni di ossidazione e di invecchiamento: rughe di espressione, macchie e discromie, smagliature e segni lasciati da un’eccessiva esposizione al sole.

Inoltre, l’azione dell’olio di Rosa Mosqueta si rivela efficace anche come trattamento per ridurre la presenza di cicatrici, cheloidi e macchie provocate da scottature o da un precoce invecchiamento dei tessuti.

È bene ricordare che la ricchezza in Omega 3 lo rende indispensabile anche per mantenere un basso livello di colesterolo nel sangue.