Sanremo: abbandono di rifiuti sulla strada per San Romolo, una distesa di rifiuti al bivio per Bevino (Foto)

L’entroterra di Sanremo continua ad essere terra di conquista per gli incivili che scelgono di abbandonare i rifiuti per strada. Nonostante un sistema di raccolta ormai consolidato e ben avviato, c’è chi si ostina a scegliere la via più breve per liberarsi della spazzatura e, lontano da occhi indiscreti, pensa di agire del tutto indisturbato.

I residenti, per fortuna, sono abili sentinelle e spesso segnalano alla nostra redazione situazioni di degrado o vere e proprie discariche a cielo aperto. In questo caso siamo sulla strada per San Romolo, all’altezza del bivio per Bevino.

Come si vede chiaramente dalle immagini che pubblichiamo, qualcuno ha pensato bene di lasciare i rifiuti a terra, sul prato a bordo strada; c’è di tutto, compreso qualche scarto di edilizia o rifiuti speciali che andrebbero smaltiti secondo una chiara procedura. Ma, per gli incivili, è più facile così.



La speranza, ora, risponde al nome di ‘fototrappole’. I residenti auspicano un intervento del Comune per installare le telecamere che possano da un lato sanzionare i responsabili e, dall’altro, fare da deterrente in futuro.