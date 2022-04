Ventimiglia: Alternativa Intemelia contro la capitozzatura come tecnica di potatura degli alberi

Il gruppo 'Alternativa Intemelia' si schiera contro la capitozzatura come tecnica impiegata nella potatura delle piante e degli alberi.

“La capitozzatura è una tecnica di potatura utilizzata per lo più per ridurre le dimensioni di un albero - dichiarano da 'Alternativa Intemelia' - questo metodo, ancora oggi ampiamente utilizzato, non è però adatto alla manutenzione ordinaria perché molto dannoso per la pianta che lo subisce. Consiste nel rimuovere fino al 100% della chioma della pianta, con tagli di dimensioni importanti. La perdita di così tante foglie innesca nell'albero un meccanismo di sopravvivenza teso a ripristinare la sua chioma il più velocemente possibile, creando però rami più lunghi e deboli. Questo processo richiede un grande dispendio energetico che, se la pianta non ha a disposizione, può arrivare a provocarne la morte o comunque ad essere più vulnerabile a malattie, attacchi d'insetti e funghi parassiti.Il taglio della chioma si ripercuoterà anche nel suo apparato radicale provocando una gran quantità di radici morenti. Ciò andrà a minare l'ancoraggio dell'albero e a causare un minore approvvigionamento di acqua e sali minerali, riducendone così l'aspettativa di vita. Oltre agli aspetti negativi nei confronti della salute della pianta, la capitozzatura altera la naturale forma dell'albero tramutandola in antiestetici monconi che, una vota vegetati, creeranno una chioma densa e senza grazia. E' bene, sotto questo aspetto, anche sapere che un albero capitozzato non potrà più recuperare la sua forma naturale. Questa tecnica risulta essere sconveniente anche economicamente, in quanto, a discapito del poter sembrare un intervento più duraturo, renderà necessario un maggior numero di interventi rivolti al tamponare tutti i danni che irrimediabilmente causerà alla pianta negli anni a seguire, sopratutto se ripetuta con periodicità. E' bene sapere che esistono potature adeguate per ridurre l'altezza e l'ingombro degli alberi, rispettano la pianta senza danneggiarla. Per questo è opportuno affidare la manutenzione delle alberature ad arboricoltori professionisti che sapranno come procedere correttamente, con tecniche non invasive, in maniera di avere alberi belli, sani, sicuri e longevi”.