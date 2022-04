I costi dell'ospedale unico della provincia aumentano di 146 milioni: la Regione conferma una spesa totale di 371 milioni

Costerà 371 milioni e 844mila euro il cosiddetto ‘Ospedale Unico’ della provincia di Imperia, di cui si parla da anni e per il quale è stato individuato come luogo la zona di Taggia, alle spalle del centro commerciale.

Il costo è emerso quest’oggi, nel corso del Consiglio regionale, dopo una interrogazione dell’esponente di opposizione Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno), che ha chiesto alla giunta i costi della costruzione del nuovo ospedale e la relativa copertura finanziaria.

E’ stato l’Assessore Marco Scajola a evidenziare l’aggiornamento del costo per l’ospedale, su delega del presidente Giovanni Toti. Un costo decisamente lievitato, visto che inizialmente era stato individuato in circa 225 milioni. L’incremento, che è di ben 146 milioni, è legato ai nuovi elementi tecnici per il progetto di fattibilità, con la rivalutazione del costo per l’incremento dei prezzi del materiale edile, ed è legato anche alle opere per la viabilità interna e di accesso.

L’aumento riguarda anche le sistemazioni idrauliche e la procedura di variante al Prg del Comune di Taggia con la stima del valore delle aree da acquisire o espropriare. Nel corso dell’assise di oggi, è emerso che l’accordo di programma verrà definito in questi giorni e dovrebbe essere firmato entro l’estate per poi procedere alle gare per la progettazione preliminare e definitiva.