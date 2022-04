Una donna che stava viaggiando sul suo scooter in via Airenti a Imperia, è stata investita dallo stesso mezzo sul quale viaggiava, nel tentativo di salire su una stradina attigua a via Airenti.

La donna ha riportato una serie di ferite su varie parti del corpo ed è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Imperia che l’ha portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.